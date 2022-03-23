Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:34

В Нижнем Новгороде возбудили дело об убийстве семьи с двумя детьми

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Следователи возбудили уголовное дело об убийстве семьи из четырех человек в Нижнем Новгороде, сообщается в среду на сайте регионального управления СКР.

Там отметили, что утром в среду в квартире на улице Минина были обнаружены тела 43-летнего мужчины, его 41-летней жены и двух их детей в возрасте десяти и четырех лет.

Уголовное дело квалифицировано по п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц). На место выехал руководитель СУ СКР по Нижегородской области Айрат Ахметшин. Следователи осматривают место происшествия, допрашиваю свидетелей и назначают экспертизы.

По данным информированного источника "Интерфакса", убитый глава семьи - местный бизнесмен, владелец медицинской компании.

Ранее о проверке по факту убийства семьи из четырех человек сообщала прокуратура Нижегородской области.

Нижний Новгород
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости
Военная операция на Украине

МИД РФ сообщил, что Москва и Киев провели уже два обмена пленными

В России за сутки с коронавирусом госпитализировали 5,1 тыс. пациентов

Генпрокуратура России решила выйти из Международной ассоциации прокуроров

ФАС проверит производителей бумаги из-за роста цен на продукцию

ФАС проверит производителей бумаги из-за роста цен на продукцию

Что случилось этой ночью: среда, 23 марта

Камчатка с начала года экспортировала почти 16 тыс. тонн рыбной продукции

Камчатка с начала года экспортировала почти 16 тыс. тонн рыбной продукции
Военная операция на Украине

Зеленский сообщил, что переговоры с Россией "шаг за шагом идут вперед"

Песков заявил о возможном применении ядерного оружия Россией в случае угрозы существованию страны

Bloomberg сообщил о начале перевода компанией Google своих сотрудников из РФ

Bloomberg сообщил о начале перевода компанией Google своих сотрудников из РФ

Что произошло за день: вторник, 22 марта

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код