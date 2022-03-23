В Нижнем Новгороде возбудили дело об убийстве семьи с двумя детьми

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Следователи возбудили уголовное дело об убийстве семьи из четырех человек в Нижнем Новгороде, сообщается в среду на сайте регионального управления СКР.

Там отметили, что утром в среду в квартире на улице Минина были обнаружены тела 43-летнего мужчины, его 41-летней жены и двух их детей в возрасте десяти и четырех лет.

Уголовное дело квалифицировано по п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц). На место выехал руководитель СУ СКР по Нижегородской области Айрат Ахметшин. Следователи осматривают место происшествия, допрашиваю свидетелей и назначают экспертизы.

По данным информированного источника "Интерфакса", убитый глава семьи - местный бизнесмен, владелец медицинской компании.

Ранее о проверке по факту убийства семьи из четырех человек сообщала прокуратура Нижегородской области.