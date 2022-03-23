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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 03:11

В России за сутки с коронавирусом госпитализировали 5,1 тыс. пациентов

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - За сутки в России в больницы попали 5 109 пациентов с коронавирусом, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в среду.

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 26 826 случаев, что на . Скончались 429 пациентов.

По сравнению с прошлыми сутками, когда в РФ были зарегистрированы 26 394 заболевших, число новых случаев COVID-19 выросло на 432.

Согласно данным сайта стопкоронавирус.рф, в Москве зарегистрировали 1 306 новых случаев заражения, в Петербурге - 1 431, в Подмосковье - 354.

Выздоровели за сутки 70 622 человека.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 17 млн 664 тыс. 621 случаев коронавирусной инфекции, 365 802 умерших и 16 млн 417 тыс. 422 выписанных.

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