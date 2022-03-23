Песков заявил, что проверка в связи с отправкой срочников на Украину требует времени

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Военная прокуратура пока не сообщала о результатах проверки обстоятельств отправки российских солдат-срочников на Украину, но подобные разбирательства требуют времени, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Насколько мне известно, до сих пор какой-либо информации не было от военной прокуратуры, коей было поручено дать правовую оценку. Но, с другой стороны, и времени еще прошло не так много. Разумеется, такая серьезная работа требует времени", - сказал Песков журналистам в среду.

Так он ответил на вопрос, известны ли уже результаты проверки обстоятельств отправки российских солдат-срочников на Украину, и были ли выявлены новые подобные факты.

2 марта в Минобороны РФ заявляли, что военнослужащие срочной службы в специальной операции на Украине не участвуют. 8 марта об этом сказал и президент РФ Владимир Путин.

9 марта официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил на брифинге, что "к сожалению, обнаружились несколько фактов присутствия военнослужащих срочной службы в частях российских Вооруженных сил, участвующих в проведении специальной военной операции на территории Украины".

"Практически все такие военнослужащие уже выведены на территорию России", - сказал он. Ряд российских солдат-срочников были захвачены в результате "нападения диверсионной группы нацбатальона", сообщил Конашенков.

В тот же день, 9 марта, Песков сообщил журналистам, что по поручению президента РФ в Главную военную прокуратуру направлены материалы для правовой оценки действий и наказания должностных лиц, ответственных за невыполнение указания главы государства категорически исключить привлечение солдат-срочников к операции на территории Украины. По его словам, до этого Путину докладывали о выполнении его указания.