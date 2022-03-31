В Генштабе снова заверили, что весенний призыв не связан с Украиной

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Еще один представитель Генштаба ВС России заверил, что объявленный весенний призыв в армию никак не связан с военной операцией на Украине, в ней участвуют только офицеры и контрактники.

"Могу одно сказать - что весенняя призывная кампания никак не связана с теми мероприятиями, которые проводятся сейчас в рамках специальной военной операции, в которой принимают участие исключительно офицеры и военнослужащие по контракту", - сказал телеканалу "Россия-24" представитель главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Владимир Цимлянский.

"Ничего угрожающего для военнослужащих по призыву в данной операции нет", - добавил он.

30 марта об этом же газете "Красная звезда" говорил начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Евгений Бурдинский. Он сказал, что в спецоперации могут участвовать только офицеры и контрактники.

Он также добавил, что количество молодых людей, которых призывают на военную службу в российскую армию сразу после завершения обучения в школе, невелико и не превышает пяти процентов.

Президент Владимир Путин подписал указ о призыве в апреле-июле 2022 года 134 500 россиян на военную службу.

29 марта министр обороны Сергей Шойгу заявил, что новых призывников не будут направлять ни в какие горячие точки, а "все военнослужащие весеннего призыва прошлого года по истечении срока службы будут уволены в запас" и отправлены по домам.

9 марта представитель Минобороны Игорь Конашенков признал, что, "к сожалению, обнаружились несколько фактов присутствия военнослужащих срочной службы в частях российских Вооруженных сил, участвующих в проведении специальной военной операции на территории Украины", некоторые из них попали в плен.