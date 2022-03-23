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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:59

Глава столичного МВД опроверг свою причастность к инциденту на охоте под Тверью

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Начальник Главного управления МВД России по Москве Олег Баранов заявил, что не был на охоте 17 января в Тверской области, на которой был ранен человек.

"Могу точно сказать, что 17 января я находился на службе, нигде я не был. Спасибо за вопрос, но хочу сказать так, что к моему отчету и к деятельности органов внутренних дел это отношения вообще никакого не имеет", - ответил Баранов на вопрос представителя фракции "Яблоко", выступая в Мосгордуме с отчетом о деятельности столичной полиции за 2021 год.

Ранее в СМИ появилась информация, что в январе Баранов был участником охоты в Тверской области, на которой был ранен человек.

Олег Баранов МВД Москва Тверская область
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