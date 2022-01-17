Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:01Заразились
на 17.01В России 10 834 260+30 726В мире 328 070 693+1 917 865

Песков не в курсе сообщений об инциденте на охоте генерала МВД Баранова

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - В Кремле не следят за сообщениями СМИ о возможном инциденте с участием начальника ГУ МВД Москвы генерал-лейтенанта полиции Олега Баранова на охоте, сказал на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Журналисты обратили его внимание на сообщения о том, что генерал Баранов, судя по всему, застрелил человека на охоте, и спросили, следят ли за этим в Кремле и должен ли Баранов написать заявление об отставке.

Песков ответил: "Нет, мы не в курсе, за этим не следим. Если случилась трагедия и погиб человек, это вопрос правоохранительных органов".

Пресс-секретарю напомнили, что в Кремле следили за историей с депутатом-коммунистом Валерием Рашкиным, который, по данным следствия, на незаконной охоте убил лося.

"Я не комментировал. Вы меня спрашивали, я вам отвечал. Вы меня сейчас тоже спросили (о Баранове) - я вам ответил, - сказал Песков. - Инициативно я и про Рашкина ничего не комментировал. Это не наши вопросы, у нас много других дел, гораздо более важных".

О том, что в ночь на 17 января на охоте с участием Баранова погиб человек, сообщил телеграм-канал "Можем объяснить" со ссылкой на источники в юридических кругах. О роли генерала в этом инциденте источникам канала пока не известно.

Олег Баранов МВД Москва Дмитрий Песков Валерий Рашкин

Новости по теме

Новости
Пандемия коронавируса

Из перечня поручений Путина уберут пункты, касающиеся законопроекта о QR-кодах

Из перечня поручений Путина уберут пункты, касающиеся законопроекта о QR-кодах

Google оштрафован в РФ на 4 млн руб. за запрещенный контент в поисковой выдаче

В России зарегистрировали еще 30 726 случаев COVID-19

В России зарегистрировали еще 30 726 случаев COVID-19
Пандемия коронавируса

Губернатор Кузбасса снова заразился коронавирусом

На Госуслугах появился сервис для уведомления МВД о договорах с трудовыми мигрантами

Что случилось этой ночью: понедельник, 17 января

В Думе допустили применение санкций к Facebook после блокировки страницы делегации РФ

Что произошло за день: воскресенье, 16 января

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });