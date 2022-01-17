Песков не в курсе сообщений об инциденте на охоте генерала МВД Баранова

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - В Кремле не следят за сообщениями СМИ о возможном инциденте с участием начальника ГУ МВД Москвы генерал-лейтенанта полиции Олега Баранова на охоте, сказал на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Журналисты обратили его внимание на сообщения о том, что генерал Баранов, судя по всему, застрелил человека на охоте, и спросили, следят ли за этим в Кремле и должен ли Баранов написать заявление об отставке.

Песков ответил: "Нет, мы не в курсе, за этим не следим. Если случилась трагедия и погиб человек, это вопрос правоохранительных органов".

Пресс-секретарю напомнили, что в Кремле следили за историей с депутатом-коммунистом Валерием Рашкиным, который, по данным следствия, на незаконной охоте убил лося.

"Я не комментировал. Вы меня спрашивали, я вам отвечал. Вы меня сейчас тоже спросили (о Баранове) - я вам ответил, - сказал Песков. - Инициативно я и про Рашкина ничего не комментировал. Это не наши вопросы, у нас много других дел, гораздо более важных".

О том, что в ночь на 17 января на охоте с участием Баранова погиб человек, сообщил телеграм-канал "Можем объяснить" со ссылкой на источники в юридических кругах. О роли генерала в этом инциденте источникам канала пока не известно.