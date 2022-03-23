Ряд иностранных компаний отказались прибыть на пусконаладочные работы по ледоколу "Урал"

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - "Объединенная судостроительная корпорация" столкнулась с отказом ряда иностранных компаний прибыть на пусконаладочные работы на втором серийном универсальном атомном ледоколе проекта 22220 "Урал", сообщил журналистам глава ОСК Алексей Рахманов.

"На "Урале" есть ряд иностранных поставщиков, которые сейчас отказываются ехать на пусконаладку, но это решаемая проблема. Все оборудование поставлено и по крайней мере по "железу" рисков нет. А все остальное дальше будем отрабатывать совместно с российскими специалистами, которые знакомы с этой техникой, поэтому я надеюсь, что здесь мы справимся", - сообщил Рахманов.

"Что касается двух следующих ледоколов ("Якутия" и "Чукотка"), то будем уходить к производителям, которые локализованы в России полностью. Это касается и интерьеров, и пропульсивных комплексов, и подшипников – все умеем делать. Не все, может, получится быстро и не все получится дешево, но в целом чувствуем себя уверенно", - добавил глава ОСК.

Говоря об отказах поставщиков, он отметил, что подобные случаи были и раньше. "Если раньше это были разовые эксцессы, то сейчас практически общая практика. Поэтому стратегически ведем все переговоры с нашими российскими поставщиками и производителями, в том числе в отношении вновь спроектированных решений. В краткосрочной перспективе будем смотреть, как перебиваться. Есть, конечно, сложности, но ничего страшного", - уточнил он.

"Считаю, что время всех этих 719-х постановлений ушло (определяют критерии локализации производства в РФ) – локализация должна быть стопроцентная и немедленная. Ну, насколько это возможно, конечно. Потому что в противном случае рассчитывать на то, что завтра это не принесет какой-то очередной пласт проблем, не приходится", - констатировал Рахманов.

АО "Балтийский завод" (входит в состав ОСК) планирует сдать второй серийный атомный ледокол "Урал" до ноября текущего года. В настоящее время на "Балтзаводе" также заложены и строятся третий и четвертый серийные ледоколы проекта – "Якутия" и "Чукотка", их сдача запланирована на 2024 год и 2026 год.

Как сообщалось, первый серийный ледокол "Сибирь" вошел в состав атомного флота РФ в декабре 2021 года. Головной атомный ледокол "Арктика" проекта 22220 был сдан в октябре 2020 года.

Ледоколы проекта 22220 предназначены для проводки судов в Арктике, на участках Енисея и Обской губы, для буксировки судов и других плавучих сооружений во льдах и на чистой воде и решения других задач. Длина ледокола составляет 173,3 м, ширина - 34 м, мощность - 60 МВт, ледопроходимость - 2,8 м.