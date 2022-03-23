В правительстве предложили компенсировать кредитную ставку для девелоперов до 15%

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Необходимо компенсировать кредитную ставку для девелоперов до 15%, заявил на совещании президента с членами правительства вице-премьер Марат Хуснуллин. По его словам, это позволит привлечь в экономику строительства порядка 600 млрд рублей.

Он добавил, что, правительство будет продолжать как начатые стройки, так и сможет начать новые стройки. "Нам очень важно, чтобы цикл строительства был непрерывным, чтобы мы постоянно шли продолжением и приростом объемов", - уточнил Хуснуллин.

Он отметил, что такие предложения уже подготовлены, и попросил их поддержать.