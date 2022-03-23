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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:59

Хуснуллин предложил перейти от ремонта к замене изношенных сетей ЖКХ

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - В сложившейся ситуации необходимо перейти к замене изношенных сетей ЖКХ, предложил вице-премьер Марат Хуснуллин на совещании президента с членами правительства.

"Мы 150 млрд рублей получаем средств ФНБ, все заявки отработали. В этих условиях предлагаю кардинально перейти в этих условиях к вопросу замены труб изношенных и сетей. Как аз все трубы производятся у нас в стране, мы можем оперативно наладить эту работу и сразу несколько эффектов получить. Прошу эти решения поддержать", - обратился к президенту вице-премьер.

Он отметил, что в целом по ЖКХ подготовлена большая программа развития.

"Просим у вас отдельного совещания, готовы доложить", - отметил Хуснуллин.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о финансировании модернизации ЖКХ из средств ФНБ.

"В текущем году на модернизацию ЖКХ правительством будет направлено 20 млрд рублей, а всего в течение четырех лет - до 150 млрд", - отметил премьер.

В феврале Хуснуллин объявил о начале активной фазы распределения средств из Фонда национального благосостояния (ФНБ) между проектами модернизации жилищно-коммунального хозяйства.

Займы регионам предоставляются по ставке 3% годовых на срок до 25 лет. Погашение основного долга начинается с пятого года. Минимальная стоимость проектов - 100 млн рублей.

Марат Хуснуллин правительство Михаил Мишустин ФНБ
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