Сторонник ИГ в Норильске собирался взорвать СИЗО и "освободить пленных мусульман"

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Задержанный в Красноярском крае сторонник запрещенной в РФ террористической организации "Исламское государство" планировал взорвать следственный изолятор, следует из распространенного ФСБ видео с частью допроса.

"Подорвать СИЗО", - сказал задержанный, отвечая на вопрос, как он хотел использовать изготовленные самодельные бомбы. Сделать это он намеревался для того, чтобы "освободить пленных мусульман".

Теракт планировался на конец апреля. Задержанный также признался, что завел телеграм-канал, в котором призывал поддерживать террористов.

Ранее ФСБ сообщила о задержании в Норильске сторонника ИГ, который планировал совершить террористический акт на одном из объектов управления ФСИН Красноярского края. В Следственном комитете РФ уточнили, что задержанному 25 лет.