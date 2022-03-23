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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:59

Сторонник ИГ задержан в Норильске за подготовку теракта на объекте ФСИН

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - ФСБ сообщает о задержании в Норильске сторонника запрещённой в РФ террористической организации "Исламское государство", готовившего теракт.

"22 марта в Норильске Красноярского края в рамках возбужденного уголовного дела по ч. 2 ст. 205.2 (публичные призывы к террористической деятельности, публичные оправдание или пропаганда терроризма) УК России задержан гражданин России 1996 г.р., по месту жительства которого изъяты два самодельных взрывных устройства большой мощности, флаг с символикой МТО "ИГ", а также рукописный текст с присягой на верность "амиру" террористской организации", - сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Согласно показаниям задержанного, он планировал устроить теракт с использованием самодельного взрывного устройства на одном из объектов управления Федеральной службы исполнения наказаний по Красноярскому краю.

"В рамках расследования уголовного дела будет также дана оценка действиям подозреваемого по приготовлению к террористическому акту и незаконному изготовлению взрывных устройств", - сообщили в ФСБ

В Следственном комитете РФ, уточнили, что задержанному 25 лет. "В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключение под стражу", - сообщает СК.

ФСБ Исламское госудаство Красноярский край
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