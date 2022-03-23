Сенаторы отклонили закон о порядке возбуждения дел в сфере экономики

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Совет Федерации отклонил принятый Госдумой закон о порядке возбуждения уголовных в сфере экономики. Днем ранее сенатор Андрей Клишас объяснил, что с правовой точки зрения этот закон безупречен, но сейчас не время его принимать, это может быть воспринято как давление на бизнес.

Отклоненный закон, в частности, предусматривает возможность возбуждения уголовного дела без заявления или согласия руководителя коммерческой организации (как потерпевшей стороны), если предметом преступления являются денежные средства или иное имущество, выделенные для реализации гособоронзаказа, национальных проектов или осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд.

Клишас прогнозировал, что его отклонят без создания согласительной комиссии, поскольку большинство в верхней палате и спикер Валентина Матвиенко считают принятие этого документа нецелесообразным с точки зрения проводимой сейчас экономической политики.