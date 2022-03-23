ЦБ РФ отверг сообщения о несбывшемся желании Набиуллиной уйти в отставку

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Банк России назвал не соответствующей действительности информацию о намерении Эльвиры Набиуллиной, возглавляющей ЦБ почти девять лет, уйти в отставку.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Набиуллина хотела покинуть пост главы Центробанка после начала военной операции на Украине, но президент Владимир Путин ее не отпустил.

"Информация агентства Bloomberg не соответствует действительности", - заявил журналистам в среду Банк России.

Президент РФ 18 марта 2022 года внес в Госдуму кандидатуру Набиуллиной для назначения на должность председателя ЦБ.

Полномочия Набиуллиной на посту главы Банка России истекают 24 июня 2022 года. Председатель ЦБ РФ назначается Госдумой большинством голосов. По закону президент должен представлять на рассмотрение Госдумы кандидатуру на пост главы ЦБ не позднее чем за три месяца до истечения срока полномочий, то есть в случае с Набиуллиной - до 24 марта.

Путин традиционно поддерживает политику ЦБ и Набиуллиной в своих публичных выступлениях. Депутаты, между тем, периодически критикуют Банк России, а в последние недели, после ареста значительной части международных резервов РФ за рубежом, неоднократно поднимали вопрос о причинах возникновения этой ситуации.

Биография Набиуллиной

Эльвира Набиуллина родилась 29 октября 1963 года в Уфе. В 1986 году окончила экономический факультет Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова.

В 1997-1998 годах Набиуллина работала заместителем министра экономики РФ, в 1998-1999 годах - заместителем председателя правления Промторгбанка.

В 1999 году она занимала должность исполнительного директора Евроазиатской рейтинговой службы, затем перешла на работу в фонд "Центр стратегических разработок", а в 2000-2003 годах работала первым заместителем министра экономического развития и торговли РФ.

В 2003-2005 годах Набиуллина занимала должность президента фонда "Центр стратегических разработок", затем руководила Экспертным советом Организационного комитета по подготовке и обеспечению председательства РФ в "Группе восьми" и исследовательской группой Центра стратегических разработок.

Набиуллина 24 сентября 2007 года была назначена министром экономического развития и торговли РФ, с 12 мая 2008 года была министром экономического развития РФ.

С мая 2012 года по июнь 2013 года работала помощником президента РФ. Возглавляет Центробанк с июня 2013 года. В 2017 году ее полномочия были продлены еще на 5 лет.