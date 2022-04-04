Госдума 21 апреля рассмотрит вопрос о переназначении Набиуллиной

Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Совет Думы назначил на 21 апреля рассмотрение годового отчета Банка России за 2021 год и назначение руководства регулятора, сообщили в пресс-службе парламента. Президент Владимир Путин в марте предложил назначить Эльвиру Набиуллину председателем ЦБ еще на один срок.

Также 21 апреля Госдума планирует рассмотреть проекты постановлений о назначении Филиппа Габунии, Алексея Заботкина и Юрия Исаева членами совета директоров ЦБ.

В пресс-службе Думы напоминают, что спикер палаты Вячеслав Володин предлагал сначала рассмотреть отчет Банка России, а затем утвердить руководство ЦБ.

Полномочия Набиуллиной на посту председателя ЦБ истекают 24 июня 2022 года. Председатель Банка России назначается Госдумой большинством голосов от общего числа депутатов. По закону президент должен представить на рассмотрение Госдумы кандидатуру на пост главы ЦБ не позднее чем за три месяца до истечения срока полномочий, то есть в случае с Набиуллиной - до 24 марта.

Набиуллина возглавляет Центробанк с июня 2013 года. В 2017 году ее полномочия были продлены еще на пять лет.