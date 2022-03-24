Россиянам начали предлагать туры за границу для оформления карт в зарубежных банках

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Российские туроператоры начали предлагать туры в открытые страны для оформления карт международных платежных систем в местных банках, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

"У туристов появился спрос на туры за рубеж за картами Visa и Mastercard, туроператоры получают все больше подобных запросов от агентств", - констатируют в ассоциации.

По данным АТОР, пока туры для оформления карт предлагаются только в Узбекистан. Оформить карты там можно в трех местных банках. Стоимость тура на две ночи, включая размещение в отеле 4*, трансфер и страховку, но без перелета, начинается от 23 тыс. рублей на человека при двухместном размещении.

Как пояснили в ассоциации, билеты туристам удобнее бронировать самим из-за постоянных отмен и переносов рейсов. Примерная стоимость перелета в Ташкент из Москвы на ближайшие даты - около $500. Туроператоры также планируют предложить туры с вылетом из Екатеринбурга, Казани, Уфы, Минеральных Вод.

"Туроператоры будут расширять географию "карточных" туров. Среди стран, куда можно будет поехать за картами, помимо Узбекистана, - Армения, Казахстан, Киргизия и Турция. При этом в Армению поездки будут более длительными - от 4 рабочих дней, так как карты там оформляются дольше", - добавили в АТОР.

В ассоциации подчеркивают, что оформленные за рубежом карты не будут работать в России, их можно будет использовать только за границей. Комиссия за снятие наличных с карты, оформленной в одном из банков Узбекистана, составит 1-2%.