Нацбанк Абхазии предупредил о возможных проблемах с картами Visa и Mastercard

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Национальный банк Абхазии порекомендовал жителям республики и туристам пользоваться картами "Апра" национальной платежной системы, и российскими картами "Мир" во избежание возможных проблем с обслуживанием карт международных платежных систем Visa и MasterCard .

"Все карты платежной системы "Мир", выпущенные российскими банками, обслуживаются на территории Абхазии без ограничений", - сообщила пресс-служба нацбанка. - Держателям карт "Мир" доступны операции в банкоматах, а также оплата за товары и услуги в торгово-сервисных предприятиях".

Договор о взаимодействии платежных систем с целью организации взаимного обслуживания банковских карт между национальными платежными системами России и Абхазии был подписан 11 июля 2018 года.