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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:53

В Кремле опровергли сообщения о проблемах со здоровьем у Шойгу

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - В Кремле опровергли сообщения СМИ о проблемах со здоровьем у министра обороны РФ Сергея Шойгу, а его отсутствие на публике объяснили вовлеченностью в командование спецоперацией на Украине.

"У министра обороны сейчас много забот, как вы понимаете. Идет специальная военная операция. Конечно, сейчас не совсем время для медийной активности. Это вполне понятно", - сказал журналистам в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Песков призвал не верить сообщениям СМИ о проблемах со здоровьем у Шойгу. "Обращайтесь в Министерство обороны", - добавил он.

Дмитрий Песков Сергей Шойгу Минобороны РФ
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