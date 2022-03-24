В Кремле опровергли сообщения о проблемах со здоровьем у Шойгу

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - В Кремле опровергли сообщения СМИ о проблемах со здоровьем у министра обороны РФ Сергея Шойгу, а его отсутствие на публике объяснили вовлеченностью в командование спецоперацией на Украине.

"У министра обороны сейчас много забот, как вы понимаете. Идет специальная военная операция. Конечно, сейчас не совсем время для медийной активности. Это вполне понятно", - сказал журналистам в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Песков призвал не верить сообщениям СМИ о проблемах со здоровьем у Шойгу. "Обращайтесь в Министерство обороны", - добавил он.