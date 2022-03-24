Шойгу на совещании Путина с членами СБ РФ доложил о ходе операции на Украине

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Присутствовали Мишустин, Матвиенко, Володин, Медведев, Патрушев, Колокольцев, Лавров, Шойгу, Бортников, Нарышкин и Сергей Иванов. Участники совещания обменялись мнениями по текущей макроэкономической ситуации в стране", - сказал Песков.

Он сообщил, что "министр обороны Шойгу доложил о ходе специальной военной операции (на Украине - ИФ), а также о предпринимаемых военными усилиях по оказанию гуманитарной помощи, обеспечению безопасности и восстановлении жизненно важной инфраструктуры на освобожденных территориях".

Кроме того, по его словам, затрагивалась антисанкционная тематика.

"Подробный разговор был по переговорному процессу с Украиной. Было выражено сожаление в связи с медлительностью украинской стороны", - сообщил пресс-секретарь президента.

24 февраля российский президент объявил о начале специальной военной операции на Украине.