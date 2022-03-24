Подмосковные ученые предложили метод получения беленой целлюлозы из борщевика

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Ученые Института проблем химической физики РАН (ИПХФ РАН) в Черноголовке предложили метод получения беленой целлюлозы из борщевика, сообщает пресс-служба министерства инвестиций промышленности и науки Московской области.

"Беленая целлюлоза используется в качестве сырья для производства бумаги, поэтому новый метод ее получения, предложенный специалистами из Черноголовки, особенно актуален в условиях осложнения поставок из-за рубежа", - приводятся в сообщении слова заместителя председателя правительства - министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерины Зиновьевой.

Согласно результатам исследования, выход целлюлозы составляет около 35% от сухой массы растения. Урожайность борщевика составляет до 70 тонн с гектара.