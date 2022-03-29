Уфимцы получили электронные счета за воду и канализацию из-за нехватки бумаги

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - ГУП "Уфаводоканал" - поставщик услуг водоснабжения и водоотведения - в марте отправил части потребителей квитанции в электронном виде из-за нехватки бумаги, сообщил "Интерфаксу" представитель организации Азамат Магадеев.

Он объяснил, что горожанам, у которых в лицевых счетах был указан адрес электронной почты, счета-извещения были направлены только в электронном виде. Тем, чей электронный адрес в компании не знали, послали бумажные квитанции.

"Такая ситуация произошла по причине нехватки у подрядчика объема для печати бумажных счетов по действующему договору, а также объявления несостоявшейся закупочной процедуры на оказание услуг печати и конвертования счетов-извещений в виду ежедневного роста цен на изготовление счета", - сказал представитель "Уфаводоканала".

По словам Магадеева, проблема с печатью квитанций решена: компания заключает новый договор на оказание этих услуг и в апреле уже все потребители предприятия получат счета на бумаге.

В других опрошенных "Интерфаксом" ресурсоснабжающих организациях сообщили, что сложностей с печатью и рассылкой бумажных квитанций потребителям в связи с подорожанием бумаги пока не возникало.

"Мы с такой ситуацией еще не столкнулись. Наши абоненты получают (квитанции - ИФ) в бумажном виде. Если человек не хочет получать в бумажном виде, он может написать заявление и получать в электронном виде", - сказал представитель МУП "УИС", оказывающего услуги теплоснабжения.

Он уточнил, что часть их потребителей получают счета на оплату услуг напрямую, часть - платежные документы Единого расчетно-кассового центра Уфы, с которым заключен договор.

В пресс-службе региональной теплоснабжающей компании "БашРТС" "Интерфаксу" сообщили, что организация продолжает рассылку бумажных квитанций, при этом предоставляет возможность воспользоваться доставкой платежного документа посредством SMS или e-mail рассылки.

"Подписка на рассылку квитанций в электронном виде подразумевает отказ от получения бумажного эквивалента. При этом доставка бумажных квитанций будет осуществляться без изменений, если собственник не оформил подписку на электронные счета", - сказал официальный представитель организации.

В электроснабжающей организации "Башэлектросбыт" (ООО "ЭСКБ") также отметили, что компания, "как и большинство других современных представителей коммунальных услуг, дают возможность подписаться на получение электронных счетов бесплатно".