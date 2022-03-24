Россия вышлет сотрудника посольства Черногории

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Россия в качестве ответной меры высылает сотрудника посольства Черногории в Москве, сообщили в МИД РФ.

"24 марта чрезвычайный и полномочный посол Черногории в Российской Федерации М.Шчепанович был вызван в МИД России, где ему вручена нота министерства об объявлении persona non grata сотрудника посольства Черногории в Москве", - говорится в сообщении, размещенном на сайте российского внешнеполитического ведомства.

На Смоленской площади отметили, что "данная мера является ответом на принятое 4 марта этого года черногорской стороной ничем не обоснованное решение объявить persona non grata дипломата посольства России в Подгорице".

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