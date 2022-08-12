Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:12

Черногория объявила российского дипломата персоной нон-грата

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Власти Черногории объявили российского дипломата персоной нон-грата и дали ему неделю на отъезд из страны. Такую ноту вручили российскому послу Владиславу Масленникову.

Речь идет о сотруднике посольства, аккредитованном в Черногории. Он признан персоной нон грата "за деятельность, противоречащую статье 9 Венской конвенции о дипломатических сношениях", говорится в ноте.

В 2022 году Черногория выслала одного российского дипломата в марте, и еще четверых - в апреле.

Хроника 15 апреля 2021 года – 12 августа 2022 годаДипломатическое противостояние
Черногория МИД Владислав Масленников
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Британцев, шведа и хорвата, воевавших на стороне ВСУ, начнут судить в ДНР 15 августа

Производитель "Золгенсмы" изменит инструкцию после гибели двух лечившихся им детей

Производитель "Золгенсмы" изменит инструкцию после гибели двух лечившихся им детей

Шредер подал в суд на бундестаг, чтобы вернуть свое бюро и сотрудников

Португалия и Испания пообещали создать газотранспортные связки с остальной Европой

Португалия и Испания пообещали создать газотранспортные связки с остальной Европой
Военная операция на Украине

Минобороны РФ заявило, что ВСУ потеряли более 2 тыс. человек в районе Соледара

Лукашенко поручил до 2023 года импортозаместить производство упаковки для продуктов

Пандемия коронавируса

Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 588 млн

Что случилось этой ночью: пятница, 12 августа

Китай опасается, что США нарастят военное присутствие на фоне ситуации с Тайванем

Китай опасается, что США нарастят военное присутствие на фоне ситуации с Тайванем

ФБР искало в имении Трампа связанные с ядерным оружием документы

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });