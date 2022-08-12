Черногория объявила российского дипломата персоной нон-грата

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Власти Черногории объявили российского дипломата персоной нон-грата и дали ему неделю на отъезд из страны. Такую ноту вручили российскому послу Владиславу Масленникову.

Речь идет о сотруднике посольства, аккредитованном в Черногории. Он признан персоной нон грата "за деятельность, противоречащую статье 9 Венской конвенции о дипломатических сношениях", говорится в ноте.

В 2022 году Черногория выслала одного российского дипломата в марте, и еще четверых - в апреле.