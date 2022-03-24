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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:43

Росгидромет отметил тенденцию увеличения глубины оттаивания вечной мерзлоты

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Росгидромет фиксирует устойчивую тенденцию увеличения глубины оттаивания вечной мерзлоты в XXI веке, говорится в докладе ведомства "Об особенностях климата на территории Российской Федерации за 2021 год".

Мощность сезонно-талого слоя является индикатором состояния многолетнемерзлых грунтов, отражающим метеорологические условия отдельных лет, пишут авторы доклада. Измерения мощности сезонно-талого слоя с 1990 года проводятся по стандартизованной методике в рамках Международной программы мониторинга САLМ (CircumPolar Active-Layer Monitoring), в которой участвуют несколько десятков стран, в том числе и Россия. В России измерения проводятся на нескольких десятках площадок.

В 2021 году были доступны данные о мощности сезонно-талого слоя 46 участков, из анализа данных которых видно, что более чем на 70% площадок значения сезонно-талого слоя в прошлом году превышали средние многолетние величины, при этом сохраняется значительная изменчивость по регионам.

"Сравнивая тренды сезонно-талого слоя, рассчитанные за периоды от начала наблюдений до 2020 и 2021 годов, можно сделать следующие выводы. На Европейском Севере климатические условия в 2021 году оказали разнонаправленное влияние: на двух площадках тренд уменьшился на 1-3 см за 10 лет, на двух других - увеличился на 1-2 см за 10 лет. В Западной Сибири тренды в основном выросли или остались на прежнем уровне. Уменьшение трендов, как следствие климатических условий 2021 года, наблюдается только на двух площадках в районе Уренгойского месторождения (на 1-2 см за 10 лет) и на одной из площадок Центрального Ямала (на 2 см за 10 лет). На территории Центральной Сибири наблюдается сохранение или увеличение трендов мощности сезонно-талого слоя, на 1-3 см за 10 лет на всех площадках. Климатические условия в 2021 году привели преимущественно к уменьшению трендов на 1-8 см за 10 лет или сохранению их на прежнем уровне на территории Восточной Сибири и Дальнем Востоке", - говорится в докладе.

Росгидромет САLМ Ямал Уренгой Сибирь Дальний Восток
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