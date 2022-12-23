Ученые призвали нефтегазовые компании делиться данными о состоянии вечной мерзлоты

Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Данные о состоянии вечной мерзлоты, которыми обладают недропользователи в Ямало-Ненецком автономном округе, могли бы помочь ученым сформировать целостную картину происходящих с ней изменений, заявил научный сотрудник Арктического научно-исследовательского стационара Института экологии растений и животных УрО РАН Павел Орехов.

По его словам, сейчас делятся этой информацией единицы.

"На нефтегазовых месторождениях по большей части функции геотехнического и геокриологического мониторинга исполняют те, кто владеет этими участками в рамках лицензии, данные практически недоступны для ученых. Если бы мы получали эти сведения, это бы ускорило нашу работу, сделало бы ее более полной", - сказал он "Интерфаксу".

Мерзлота ведет себя по-разному в зависимости от того, на каком грунте находится и какие типы антропогенных вмешательств происходят, объяснил ученый.

"Где-то просто убран растительный покров, где-то - растительный покров и торфяной горизонт, где-то построено здание, где-то - дорога. Это разные типы нарушений в разных условиях. Если бы подобные массивы данных передавались в науку, это, безусловно, формировало бы более целостную картину происходящего", - сказал он.

По его словам, переговоры на эту тему с нефтегазовыми компаниями ведутся много лет, но случаи передачи данных единичны.

"Например, "Мессояханефтегаз" передали огромный массив данных, в том числе и по глубоким скважинам. Это первый случай такого масштаба. Бесценная информация, сейчас с ней работает огромный коллектив геокриологов", - сказал Орехов.

На проблему обратил внимание губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов. Во время "прямой линии" с жителями округа и главными редакторами местных СМИ он отмечал, что "обычно компании уходят сами в себя и говорят", что полученные данные предназначены для внутреннего пользования.

"Мессояханефтегаз" - большие молодцы, они одни из первых (. . .) эту информацию стали предоставлять. (...) Я хочу, чтобы как можно больше организаций подключались", - говорил Артюхов.

В 2012 году "Мессояханефтегаз" (самый северный в континентальной России проект) и правительство ЯНАО заключили соглашение об информационном взаимодействии в области изучения и сохранения вечной мерзлоты. Предполагалось, что стороны объединят усилия по сбору данных геокриологического мониторинга на базе Научного центра изучения Арктики, будут вместе анализировать полученные данные, оценивать состояние мерзлых толщ и участвовать в выработке решений по регулированию криогенных процессов.

На Ямале по разным направлениям ведется работа по изучению вечной мерзлоты. Это позволяет предупреждать критические ситуации, связанные с изменениями в почве, а также вырабатывать новые строительные решения для арктической зоны России.