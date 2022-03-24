Два судна сели на мель в Волго-Каспийском канале

Движение по каналу перекрыто

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Судно "Герой России Пятницких" наскочило на мель на 146 км Волго-Каспийского морского судоходного канала, движение по которому днем в четверг было перекрыто также застрявшим на мели сухогрузом, сообщает Главное управление МЧС по Астраханской области.

"В 17:55 (16:55 по Москве) поступило сообщение о посадке на мель судна "Герой России Пятницких". Частично нарушен судовой ход. Водотечность корпуса и разлив нефтепродуктов отсутствуют", - говорится в пресс-релизе.

Ранее сообщалось, что судно "Джахан-1" село на мель на 156-м километре Волго-Каспийского морского судоходного канала, перекрыв его. Судно следовало в порт Анзели (Иран), на борту находится груз - более 600 тонн пиломатериалов.