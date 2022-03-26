Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:43

В Волго-Каспийском морском канале сняли с мели второе ранее застрявшее судно

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Судно "Джахан-1" снято с мели на 156-м км Волго-Каспийского морского судоходного канала, сообщает в субботу Главное управление МЧС по Астраханской области.

Отмечается, что "Джахан-1" продолжило движение в порт Энзели (Иран).

Как сообщалось, 24 марта в Волго-Каспийском морском судоходном канале сели на мель два судна. Первым движение по каналу перекрыло судно "Джахан-1", остановившись на 156-м км канала. Судно следовало в порт Энзели, на борту находится груз - более 600 тонн пиломатериалов.

Позже на мель на 146-м км Волго-Каспийского морского судоходного канала встал "Герой России Пятницких", частично ограничив движение по нему. "Герой России Пятницких" был снят с мели накануне. Тогда же было возобновлено движение по каналу.

Волго-Каспийский морской канал Астраханская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Путин подписал закон о статусе ветеранов для участников спецоперации на Украине

Что случилось этой ночью: суббота, 26 марта

Макрон сообщил, что рассчитывает в ближайшие часы провести разговор с Путиным

Макрон сообщил, что рассчитывает в ближайшие часы провести разговор с Путиным

Путин подписал поправки об ответственности за фейки о госорганах РФ

"Победа" приостановит эксплуатацию 16 из 41 самолета для экономии запчастей

Что произошло за день: пятница, 25 марта

Spotify уйдет из России

Части студентов по направлению IT предложили предоставить отсрочку от армии

Военная операция на Украине

Мединский заявил о желании РФ заключить комплексный договор с Украиной

Военная операция на Украине

Генштаб РФ: в ходе спецоперации на Украине погибли 1 351 человек, ранены - 3 825

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код