В Волго-Каспийском морском канале сняли с мели второе ранее застрявшее судно

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Судно "Джахан-1" снято с мели на 156-м км Волго-Каспийского морского судоходного канала, сообщает в субботу Главное управление МЧС по Астраханской области.

Отмечается, что "Джахан-1" продолжило движение в порт Энзели (Иран).

Как сообщалось, 24 марта в Волго-Каспийском морском судоходном канале сели на мель два судна. Первым движение по каналу перекрыло судно "Джахан-1", остановившись на 156-м км канала. Судно следовало в порт Энзели, на борту находится груз - более 600 тонн пиломатериалов.

Позже на мель на 146-м км Волго-Каспийского морского судоходного канала встал "Герой России Пятницких", частично ограничив движение по нему. "Герой России Пятницких" был снят с мели накануне. Тогда же было возобновлено движение по каналу.