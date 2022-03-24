Венедиктов обратится в полицию в связи с антисемитской выходкой у его квартиры

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Бывший главный редактор закрытой радиостанции "Эхо Москвы", закрытой после представления Генпрокуратуры, Алексей Венедиктов намерен обратиться в правоохранительные органы после антисемитской выходки неизвестного у дверей его квартиры.

"Мы обратимся в полицию. Но у меня жена как девушка добропорядочная, к сожалению, все это убрала просто, это же мусор. Поэтому у нас остались кадры, снятые камерой в подъезде. Мы их передадим в полицию", - сказал Венедиктов "Интерфаксу" в четверг.

По его словам, ранее человек, одетый в форму доставщика еды, подбросил к двери его квартиры свиную голову. "Человек в форме Delivery Club зашел в подъезд, меня не было, я был на работе, положил у двери в мою квартиру свиную голову и приклеил "юден" что-то на дверь квартиры. В стране, победившей фашизм, это, конечно, сильно", - сказал Венедиктов.

Журналист отметил, что эта акция его не испугала. "Запугать человека, которого дудаевцы водили на расстрел, вот этим? Делать из России фашистскую Германию мы им не позволим", - сказал Венедиктов.

Между тем в сервисе доставки Delivery Club заявили, что их сотрудники не связаны с инцидентом.

"К нам человек на видео не имеет никакого отношения. На видео старый рюкзак, который мы не выдаем курьерам уже больше двух лет. Заказов по данному адресу сегодня также не было", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Delivery Club.

Ранее Венедиктов разместил в своем телеграм-канале соответствующие фотографии. "Отчего же не шестиконечная звезда на двери моей квартиры?" - написал экс-главред "Эха".

1 марта в 21:00 радиостанция "Эхо Москвы" была отключена от эфирного вещания в РФ, ее сайт был заблокирован так же, как сайт телеканала "Дождь" (внесен Минюстом РФ в реестр СМИ-иноагентов). Генпрокуратура обвинила эти СМИ в распространении фейков о ситуации на территории Украины, а также распространении призывов к экстремизму. "Эхо" и "Дождь" заявили о намерении обжаловать решение Генпрокуратуры в суде, они настаивают, что не нарушали закон.

3 марта совет директоров ЗАО "Эхо Москвы" принял решение закрыть радиостанцию и ее сайт. 5 марта он досрочно расторг трудовой договор с Венедиктовым.

"Эхо Москвы" входило в холдинг "Газпром-медиа". Начало вещание 22 августа 1990 года. Радиостанцию официально отключали от эфира в августе 1991 года по приказу ГКЧП. Тогда редакции удалось наладить эфир и продолжить вещание.