Издатели "Троицкого варианта - науки" признаны НКО-иноагентом

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Российский Минюст признал НКО-иностранными агентами еще три организации - московский благотворительный фонд, издателя научной газеты и петербургскую экологическую организацию.

Это благотворительный фонд развития филантропии "КАФ" (Москва), автономная некоммерческая организация для издания научно-популярной газеты "Троицкий вариант - наука" (Москва) и петербургская организация "Друзья Балтики".

По данным открытых источников, фонд "КАФ" открыт в 1993 году. "Наша миссия - способствовать тому, чтобы общество все активнее и с большим эффектом участвовало в благотворительности, изменяя к лучшему жизнь людей и сообществ", - говорится на сайте организации. Фонд заявляет своей целью содействие развитию культуры благотворительности в России.

"Троицкий вариант - наука" - газета, существующая с 1988 года, научно-популярное издание.

"Друзья Балтики" - созданная в 1996 году НКО. "Миссия организации неизменна - мы стремимся сохранить природу России и Балтийского региона", - сообщается на сайте организации.