"Новая газета" получила предупреждение за упоминание НКО-иноагента без маркировки

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Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Роскомнадзор вынес "Новой газете" официальное предупреждение за отсутствие в одном из материалов на сайте издания маркировки при упоминании НКО-иноагента, а также предупредил, что наличие нескольких предупреждений за год может повлечь прекращение деятельности СМИ.

"22 марта Роскомнадзор вынес редакции и учредителю издания "Новая газета" официальное письменное предупреждение о недопустимости нарушения законодательства Российской Федерации", - говорится в сообщении ведомства, поступившем в "Интерфакс".

По данным РКН, на сайте электронного периодического издания "Новая газета" размещен материал, содержащий упоминание некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного агента, без предусмотренной законодательством РФ маркировки, что является нарушением ст. 4 Закона РФ "О СМИ".

Ведомство потребовало незамедлительно отредактировать этот материал в соответствии с законодательством РФ и проинформировать РКН об этом.

"Обращаем внимание, что согласно ст. 16 Закона РФ "О СМИ", неоднократные нарушения редакцией требований закона и наличие соответствующих письменных предупреждений Роскомнадзора в течение двенадцати месяцев за злоупотребление свободой массовой информации являются основанием для прекращения судом деятельности такого СМИ", - предупредили в РКН.