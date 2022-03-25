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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:09

Осужденный во Владивостоке за госизмену россиянин обжаловал приговор

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Гражданин РФ, в феврале 2022 года приговоренный Приморским краевым судом за госизмену к 12 годам колонии, обжаловал приговор, сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь краевого суда Елена Оленева.

"На приговор Приморского краевого суда поданы апелляционные жалобы, предоставлен срок для принесения возражений", - сообщила она, добавив, что приговор обжаловали осужденный и его адвокаты.

Как сообщалось, Приморский краевой суд 7 февраля вынес обвинительный приговор гражданину РФ по делу о государственной измене в форме шпионажа, признав его виновным по ст. 275 УК РФ.

Инкриминированные осужденному деяния заключались в сборе для передачи представителю иностранного государства сведений, составляющих государственную тайну, в отношении современных гидроакустических систем обнаружения подводных лодок.

Суд учел совокупность смягчающих обстоятельств и назначил минимально установленное законом наказание в виде лишения свободы на срок 12 лет в исправительной колонии строгого режима. Также осужденному назначен штраф в размере 300 тысяч рублей и ограничение свободы сроком на год.

В срок лишения свободы подсудимому зачтено время его содержания под стражей с 10 декабря 2019 года.

Владивосток
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