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Суд в Приморье приговорил россиянина к 12 годам колонии за госизмену

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Приморский краевой суд в понедельник вынес обвинительный приговор гражданину РФ по делу о государственной измене в форме шпионажа.

Как сообщила пресс-служба суда, осужденный собирал составляющие гостайну сведения о современных гидроакустических системах обнаружения подлодок для передачи этой информации представителю другой страны.

Суд учел совокупность смягчающих обстоятельств и назначил минимально установленное законом наказание в виде 12 лет колонии строгого режима. Также осужденному назначен штраф в размере 300 тыс. рублей и ограничение свободы сроком на год.

Уточняется, что подсудимый признан виновным по ст. 275 УК РФ (государственная измена).

В срок лишения свободы подсудимому зачтено время его содержания под стражей с 10 декабря 2019 года.

Приморский край

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