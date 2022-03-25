Россия проводит на Курилах учения с участием 3 тыс. военных

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Более 3 тысяч российских военных и сотни единиц техники привлечены к учениям на Курильских островах, сообщили в пресс-службе Восточного военного округа (ВВО).

"Всего к занятиям по боевой подготовке привлечено более 3 тыс. военнослужащих пулемётно-артиллерийского соединения армейского корпуса ВВО на Курильских островах и задействовано несколько сотен боевой и специальной техники", - заявили в пресс-службе.

Там отметили, что в ходе учений военнослужащие тренируются отражать высадку морского десанта, в том числе уничтожать средствами ПВО авиацию, перевозящую десант.

"Расчеты 152-мм самоходных артиллерийских установок "Гиацинт-С" в ночных условиях с закрытых огневых позиций тренируются наносить огневое поражение по целям, имитирующим боевую технику условного противника, на дистанциях до нескольких десятков километров. В свою очередь расчёты миномётов "Сани" выполняют стрельбу по укрытиям с личным составом неприятеля на ближних дистанциях", - сказали в пресс-службе.

Там отметили, что в то же время артиллеристы отрабатывают навыки управления огнем противотанковых ракетных комплексов (ПТУР).

"Помимо этого подразделения войск противовоздушной обороны (ПВО) выполняют комплекс мероприятий по обнаружению, идентификации и уничтожению летательных аппаратов условного противника, осуществлявших выброску воздушного десанта", - сообщили в штабе ВВО.

Япония претендует на четыре южных острова Курильской гряды - Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи, ссылаясь на Трактат о торговле и границах 1855 года. Позиция Москвы состоит в том, что Южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и российский суверенитет над ними, имеющий международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.

Наращивание военной группировки РФ на Курилах

За последние годы Россия значительно нарастила военную группировку на Курильских островах.

В апреле 2019 года Минобороны РФ сообщило о введении в действие на курильском острове Кунашир зоны боевого дежурства ПВО. 1 декабря 2020 года Восточный военный округ сообщил, что российские военные разместили на Курильских островах систему противовоздушной обороны (ПВО) С-300В4. Газета Тихоокеанского флота "Боевая вахта" осенью 2016 года сообщила, что Россия разместила на Итурупе и Кунашире новые береговые ракетные комплексы "Бал" и "Бастион".

В августе 2018 года сообщалось, что в аэропорту "Ясный" на острове Итуруп размещены современные многоцелевые истребители Су-35 (компания "Сухой"). Российские военные сообщали о создании на курильском острове Матуа аэродрома, который принимает легкие военно-транспортные самолеты. В 2016 году сообщалось о планах создать на Матуа пункт базирования кораблей ВМФ РФ.

На островах Курильской гряды развернута пулеметно-артиллерийская дивизия. В мае 2017 года в пресс-службе ВВО сообщили, что в дивизию поступают новые образцы вооружения и военной техники, в том числе беспилотники.

Группировка на Курилах была усилена модернизированными танками Т-72Б3.