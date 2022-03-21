Россия объявила об ответных мерах на санкции со стороны Японии

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - МИД РФ выступил в понедельник с заявлением об ответных мерах на решения правительства Японии.

"С учетом очевидного недружественного характера введенных Японией односторонних ограничений против России в связи с ситуацией на Украине принимаются следующие меры. Российская сторона в нынешних условиях не намерена продолжать переговоры с Японией по мирному договору ввиду невозможности обсуждать подписание основополагающего документа о двусторонних отношениях с государством, занимающим откровенно недружественные позиции и стремящимся нанести ущерб интересам нашей страны", - говорится в заявлении.

"Принято решение о прекращении безвизовых поездок японских граждан на основе соглашений о безвизовых обменах между южными Курильскими островами Российской Федерации и Японией от 1991 г. и о максимально облегченных посещениях бывшими японскими жителями южных Курил мест своего прежнего проживания от 1999 года", - отмечается в документе.

"Российская сторона выходит из диалога с Японией о налаживании совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах. Российская сторона блокирует продление статуса Японии в качестве партнера Организации Черноморского экономического сотрудничества по секторальному диалогу", - сказано в заявлении, размещенном на сайте российского внешнеполитического ведомства.

"Вся ответственность за ущерб двустороннему взаимодействию и интересам самой Японии лежит на официальном Токио, сознательно сделавшем выбор в пользу антироссийского курса вместо развития взаимовыгодного сотрудничества и добрососедства", - подчеркнули в МИД РФ.

Ранее Япония ввела санкции в отношении высших должностных лиц России, включая президента Владимира Путина, ряда бизнесменов, депутатов, а также против юридических лиц. Кроме того, Япония лишила РФ статуса наибольшего благоприятствования в торговле.