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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:09

В правительстве займутся мониторингом ситуации с иностранными лекарствами

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Оперативная рабочая группа правительства, созданная в период пандемии, подключилась к контролю за ситуацией с иностранными лекарствами из перечня жизненно необходимых и важнейших препаратов (ЖНВЛП), сообщила пресс-служба правительство.

Оперативная группа была создана в январе 2022 года для взаимодействия федеральных органов власти и регионов на фоне распространения в России нового штамма коронавируса. Группу возглавляет вице-премьер Татьяна Голикова.

"Предполагается, что мониторинг будет осуществляться по перечням лекарственных препаратов и медицинских изделий, сформированным Минздравом России совместно с главными внештатными специалистами Минздрава России и Минпромторгом России", - говорится в пресс-релизе.

Чиновники будут контролировать лекарства и медицинские изделия, которые не производятся в России или при производстве которых используются иностранные компоненты. Сведения в группу будут направлять Минздрав, ФТС, Минпромторг, Росздравнадзор, Федеральное казначейство и ряд других федеральных органов власти.

"На основе этих данных главные внештатные специалисты Минздрава, регионы и сами федеральные ведомства смогут проводить оценку ситуации с наличием лекарственных препаратов, медицинских изделий и ценами на них в масштабах страны", - говорится в сообщении. Изучив все данные, правительство сможет быстро принять меры по предотвращению дефицита.

Правительство Минздрав Татьяна Голикова Минпромторг
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