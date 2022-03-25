Вылетевший в Сыктывкар SSJ100 возвращается в "Шереметьево" из-за проблем с шасси

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - В аэропорту "Шереметьево" готовится к экстренной посадке самолет Sukhoi Superjet 100 с неисправным шасси, сообщил "Интерфаксу" источник в службах аэропорта.

Лайнер вылетел из "Шереметьево" в Сыктывкар. После вылета командир экипажа сообщил об отказе управления передней стойки шасси и запросил экстренное возвращение в аэропорт вылета, сказал собеседник агентства.

Службы аэропорта приведены в готовность.