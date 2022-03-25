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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:02

SSJ100 с неисправным шасси благополучно сел в "Шереметьево"

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Sukhoi Superjet 100 с неисправным шасси приземлился в "Шереметьево", посадка прошла благополучно, никто не пострадал, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

По его сведением, лайнер отстранили от полетов, его осмотрят техники.

Ранее источник "Интерфакса" рассказал, что SSJ100, вылетевший из Москвы в Сыктывкар, через несколько минут после взлета запросил посадку обратно в "Шереметьево" из-за неисправности шасси.

SSJ100 Шереметьево Москва Сыктывкар
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