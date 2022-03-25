Росгидромет не ждет ухудшения качества российских прогнозов погоды

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Задержка передачи метеоданных по линии Европейской организации по эксплуатации спутников (EUMETSAT) в Россию не должна повлиять на качество прогнозов погоды, считает глава Росгидромета Игорь Шумаков.

"Нам удалось решить и эту проблему, практически на качество метеопрогнозов это не повлияет. Мы сейчас получаем информацию от других метеоспутников, в основном российских, проверяем качество, - сказал он журналистам. - О качестве можно будет говорить чуть позже".

"По оценкам наших специалистов за последние три дня, они не ухудшились", - уточнил глава Росгидромета.

Он также добавил, что получение глобальных данных о состоянии погоды "очень важно".

"Метеорология не знает границ. Невозможно делать прогноз погоды в отдельно взятой стране, не имея картинки по всему северному полушарию, как в нашем случае. Средняя скорость движения атмосферы 50 км в час. Если вы хотите сделать прогноз на пятые сутки, надо знать сегодня, что творится за 2,5 тыс. км, а это уже Атлантика. Поэтому, невозможно иметь хорошего прогноза, не зная, что сейчас творится в Атлантике", - отметил Шумаков.

"Россия полностью выполняет все взятые на себя обязательства как член Всемирной метеорологической организации, - заверил глава Росгидромета. - Пока мы не получали каких-то тревожных сигналов. Они тоже все свои обязательства выполняют, надеюсь, это будет и впредь".

"Жители нашей страны, профессиональные потребители прогностической продукции не почувствовали (задержку данных - ИФ), - сказал журналистам научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. - Надеюсь, не почувствуют изменения качества прогнозов погоды".

25 марта глава Минприроды Александр Козлов сообщил, что Европейская организация по эксплуатации спутников (EUMETSAT) стала задерживать передачу данных с метеоспутников российским партнерам.