Организация спутниковой метеорологии EUMETSAT перестала вовремя передавать РФ метеоданные

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Европейская организация по эксплуатации спутников (EUMETSAT) стала задерживать передачу данных с метеоспутников российским партнерам, заявил глава Минприроды РФ Александр Козлов.

"Европейская организация по эксплуатации спутников начала задерживать нам передачу данных с геостационарных метеоспутников и прекратила передавать информационную продукцию. Но они забыли, что у нас на орбите есть своя группировка спутников, а с прошлого года работает уникальная "Арктика-М", в информации с которой нуждаются все", - сказал Козлов на коллегии Росгидромета в пятницу.

EUMETSAT является межправительственной организацией, ответственной за эксплуатацию европейской системы метеорологических спутников и передачу климатических данных ее клиентам.

Кроме того, по словам Козлова, лондонский Всемирный центр зональных прогнозов, предоставляющий необходимую для полетов метеорологическую информацию, "попытался поставить под угрозу полеты нашей гражданской авиации".

"Но вы за три дня разработали и наладили выпуск собственной продукции в области авиационных прогнозов, которая отвечает мировым требованиям", - отметил Козлов, обращаясь к членам коллегии Росгидромета.

Козлов уточнил, что Россию "отключили в одностороннем порядке" от данной системы.

Всемирный центр зональных прогнозов функционирует под патронажем Международной организации гражданской авиации (ICAO). Помимо лондонского офиса организация имеет второй центр прогнозов в Вашингтоне.

"У вас наработан колоссальный опыт, и отключение от общих баз никак не повлияет на стабильную работу Росгидромета", - добавил Козлов.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале "специальной военной операции" на Украине. Западные страны в ответ на это ввели масштабные санкции против России.