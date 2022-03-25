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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:02

ЛДПР подаст в суд на распространителей фейков о смерти Жириновского

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - ЛДПР подало заявление в Генпрокуратуру и готовит иски в суд к тем, кто распространил информацию о смерти лидера фракции Владимира Жириновского.

"ЛДПР приложит все силы к тому, чтобы наказать лжецов, которые "похоронили" Жириновского. Повторяем: его состояния стабильно и не ухудшалось! Мы подаем заявление в Генпрокуратуру и готовим иски в суд против всех клеветников", - сообщает пресс-служба ЛДПР в пятницу.

Во фракции убеждены, что "в период, когда страна в стрессе, когда информационный фон и так накалён до предела, подобные "фейки" - это не просто газетная "утка", а настоящая антигосударственная провокация, которую нельзя спускать с рук".

Ранее в СМИ появилось сообщение о том, что Жириновский скончался. Это опровергли спикер Госдумы Вячеслав Володин, Минздрав, и фракция ЛДПР.

Володин также посоветовал сенатору, который участвовал в распространении ложной информации, сложить полномочия.

9 февраля Минздрав сообщал, что Жириновский находится в больнице с коронавирусом. СМИ ранее сообщали, что его состояние заметно ухудшалось. В свою очередь в ЛДПР неизменно сообщали о том, что Жириновский постепенно идет на поправку. Володин 22 февраля также сообщал, что Жириновский поправляется, но присутствовать на заседаниях врачи его пока не пускают.

ЛДПР Владимир Жириновский
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