Володин опроверг сообщения о смерти Жириновского

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский Фото: URA.RU/ТАСС

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Спикер Госдумы Вячеслав Володин в пятницу опроверг сообщения о смерти лидера ЛДПР Владимира Жириновского.

"Всех, кто переживает за здоровье Владимира Вольфовича Жириновского, хочу успокоить. Он жив. Состояние его действительно тяжёлое. Сегодня ему сделали КТ", - написал он в телеграм-канале.

"Мы за него переживаем, врачи борются за него. Он сам большой молодец. Давайте пожелаем ему скорейшего выздоровления", - добавил Володин.

В Минздраве РФ при этом отметили, что состояние Жириновского оценивается как стабильное, врачи оказывает ему медицинскую помощь.

Фракция ЛДПР в Госдуме назвала сообщения о смерти лидера партии ложью. "Буквально час назад врачи отправила Владимира Вольфовича на плановую процедуру. Его состояние стабильно. Никаких негативных перемен в его здоровье нет", - сообщается в ее телеграм-канале.

2 февраля Жириновский был госпитализирован в Москве со штаммом коронавируса "омикрон". СМИ сообщали, что его состояние заметно ухудшалось, однако 22 февраля Володин отмечал, что лидеру ЛДПР стало гораздо лучше и он даже хотел выступить на заседании Госдумы, но врачи его не отпустили.