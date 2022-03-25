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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:21

Новгородская дума приняла отставку мэра города

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Дума Великого Новгорода большинством голосов приняла отставку мэра города Сергея Бусурина, сообщил сайт городской администрации. Полномочия мэра прекращены с 27 марта.

Он подал в отставку 15 марта по собственному желанию.

Пока депутаты не выберут нового главу администрации, исполнять его обязанности будет заместитель Бусурина Владимир Еремин.

Предполагается, что вопрос о назначении конкурса на замещение поста мэра депутаты рассмотрят на заседании думы в апреле.

Новгородская дума избрала единоросса Бусурина мэром в ноябре 2018 года.

Новгород Сергей Бусурин Владимир Еремин Единая Россия
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