Новгородская дума приняла отставку мэра города

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Дума Великого Новгорода большинством голосов приняла отставку мэра города Сергея Бусурина, сообщил сайт городской администрации. Полномочия мэра прекращены с 27 марта.

Он подал в отставку 15 марта по собственному желанию.

Пока депутаты не выберут нового главу администрации, исполнять его обязанности будет заместитель Бусурина Владимир Еремин.

Предполагается, что вопрос о назначении конкурса на замещение поста мэра депутаты рассмотрят на заседании думы в апреле.

Новгородская дума избрала единоросса Бусурина мэром в ноябре 2018 года.