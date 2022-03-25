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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:21

Мишустин назвал главной задачей кабмина обеспечение магазинов продуктами

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Главная задача правительства РФ на сегодняшний день - это обеспечение продовольственной безопасности, на полках магазинов должны быть необходимые товары, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

"Я просто хотел бы еще раз сказать, что мы прекрасно понимаем, что сегодня задача, связанная с обеспечением продовольственной безопасности, с тем, чтобы на полках были необходимые товары первого потребления, в первую очередь продукты питания - это основная наша задача", - сказал Мишустин на встрече с представителями фракции ЛДПР в преддверии ежегодного отчета правительства в Госдуме.

В частности, он напомнил о мерах по поддержке сельскохозяйственной отрасли, которые были приняты в последнее время.

Михаил Мишустин
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