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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:39

Одно из двух застрявших в Волго-Каспийском канале судов сошло с мели

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Судно "Герой России Пятницких" снято с мели на 146-м км Волго-Каспийского морского судоходного канала, движение по которому днем в четверг было перекрыто также застрявшим на мели сухогрузом. Об этом сообщает Главное управление МЧС по Астраханской области в пятницу.

"Герой России Пятницких" снят с мели и продолжает движение в порт Энзели (Иран)", - говорится в сообщении.

В главке МЧС по региону агентству уточнили, что движение по каналу открыто. При этом второе судно остается на мели.

Ранее сообщалось, что в четверг в Волго-Каспийском судоходном канале сели на мель два судна. Первым движение по каналу перекрыло судно "Джахан-1", остановившись на 156-м км канала. Судно следовало в порт Анзели (Иран), на борту находится груз – более 600 тонн пиломатериалов.

Позже на мели встал "Герой России Пятницких", частично ограничив движение по каналу.

Астраханская область
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