Суд арестовал обвиняемого в провокации одного из адвокатов главы банка БКФ Миримской

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Хамовнический суд Москвы в пятницу арестовал обвиняемого в провокации одного из адвокатов председателя правления банка БКФ Ольги Миримской на дачу взятки за прекращение уголовного дела.

"В отношении обвиняемого Сергея Соколова избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на 1 месяц 30 суток", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

В чем обвиняют Сергея Соколова

53-летний уроженец Омска обвиняется в покушении на мошенничество в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159) УК РФ.

Ранее адвокат Миримской Юлия Журавлева обратилась в прокуратуру, МВД и ФСБ с заявлением, что мужчина, представившийся давним знакомым ее подзащитной, обещает за 33,5 млн рублей решить вопрос с изменением ей меры пресечения и прекращением ее уголовного дела. По словам второго адвоката Александра Чернова, "Соколов заявлял, что располагает обширными связями в руководстве ФСБ".

Как считает защита Миримской, провокация взятки была осуществлена, чтобы инициировать уголовное разбирательство в отношении защитника и вывести ее из уголовного и гражданского дела.

По мнению адвокатов, главная цель была не допустить Журавлеву до участия 31 марта в рассмотрении апелляции на решение Головинского суда Москвы, который в конце декабря взыскал по иску бывшего мужа Миримской, экс-акционера ЮКОСа Алексея Голубовича $35 млн.

Соколов был задержан накануне при получении первого транша в размере 3,8 млн рублей, большая часть из которых была муляжом.

Дело Ольги Миримской

Миримской предъявлено обвинение в даче особо крупной взятки (ч. 5 ст. 291 УК РФ).

Вместе с Миримской по делу был задержан и заключен в СИЗО бывший следователь подмосковного управления Следственного комитета России Юрий Носов, которому предъявлено обвинение в получении особо крупной взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

По данным защиты Миримской, ей вменяется дача Носову взятки в размере 3 млн 250 тыс. руб. Следователь занимался расследованием уголовного дела о похищении дочери предпринимательницы.

Миримская вину не признает и, как заявлял ее адвокат, считает свое уголовное преследование заказным. В частности, защита полагает, что следствие "ввели в заблуждение" бывшие супруг и сожитель Миримской.

В 2015 году Миримская вошла в список богатейших женщин России по версии журнала Forbes Women, заняв 22-е место. Ее состояние тогда оценивалось в $100 млн.