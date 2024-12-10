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ХроникаСмена власти в СирииОбновлено в 13:00

Бывшая глава банка БКФ Миримская приговорена к 19 годам колонии за взятку

Бывшая глава банка БКФ Миримская приговорена к 19 годам колонии за взятку
Фото: Пресс-служба Басманного районного суда/ТАСС

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Измайловский суд Москвы признал бывшего председателя правления банка БКФ Ольгу Миримскую виновной в коррупции и приговорил к 19 годам колонии общего режима и штрафу в 400 млн рублей.

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Проходящий по этому же делу бывший следователь СКР Юрий Носов приговорен к 11 годам колонии строгого режима со штрафом в 55 766 000 рублей. Также он лишен звания подполковника, сказано в приговоре.

Миримская признана виновной в даче взятки Носову в размере 3,25 млн рублей (ч.5 ст. 291 УК) и трех эпизодах покушения на дачу взятки (ч. 3 ст. 30 ч. 5 ст. 291 УК) на общую сумму в 1,75 млн долларов московским судьям. Носова суд признал виновным в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК).

Как ожидается, приговор будет обжалован.

По данным следствия, Носов занимался расследованием уголовного дела о похищении дочери предпринимательницы. Миримская вину не признает и, как заявлял ее адвокат, считает свое уголовное преследование заказным. В частности, защита полагает, что следствие "ввели в заблуждение" бывшие мужья Миримской.

Предпринимательница была арестована в декабре 2021 года.

В 2015 году Миримская вошла в список богатейших женщин России по версии журнала Forbes Women, заняв 22-е место. Ее состояние тогда оценивалось в $100 млн.

БКФ Измайловский суд Юрий Носов Ольга Миримская
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