Кабмин РФ утвердил мораторий на проверки аккредитованных IT-компаний на три года

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Правительство РФ утвердило постановление, устанавливающее отсрочку на три года проведения проверок аккредитованных организаций, осуществляющих деятельность в области информационных технологий. Документ опубликован на портале правовой информации.

Освобождение от проверок на три года вошло в перечень мер поддержки IT-отрасли, указ о которых 2 марта подписал президент РФ Владимир Путин.

Согласно постановлению правительства, в отношении аккредитованных IT-компаний в 2022-2024 годах, в частности, не допускается проведение проверок в соответствии с законом "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации" и законом "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля". Исключением станут лишь проведение профилактических мероприятий "в виде консультирования, информирования, самообследования".

Плановые контрольные (надзорные) мероприятия, плановые проверки не будут включаться в планы проверок на 2022-2024 годы.

Проверки, начало которых запланировано после даты вступления в силу постановления, должны быть отменены. Уже начатые и не завершенные проверки должны быть завершены в течение 5 дней после вступления постановления в силу, выдача предписаний по таким проверкам не допускается.

Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования (25 марта 2022 г.).