"Лаборатория Касперского" признана потенциальной угрозой нацбезопасности США

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Федеральная комиссия по связи США включила "Лабораторию Касперского" в список поставщиков телекоммуникационного оборудования и сервисов, представляющих угрозу национальной безопасности, следует из релиза, опубликованного на сайте ведомства.

Помимо "Лаборатории Касперского" в список компаний "представляющих недопустимый риск для национальной безопасности и безопасности американских граждан" попали также американские подразделения China Telecom и China Mobile International.