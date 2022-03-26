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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:43

"Лаборатория Касперского" признана потенциальной угрозой нацбезопасности США

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Федеральная комиссия по связи США включила "Лабораторию Касперского" в список поставщиков телекоммуникационного оборудования и сервисов, представляющих угрозу национальной безопасности, следует из релиза, опубликованного на сайте ведомства.

Помимо "Лаборатории Касперского" в список компаний "представляющих недопустимый риск для национальной безопасности и безопасности американских граждан" попали также американские подразделения China Telecom и China Mobile International.

Лаборатория Касперского
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