Шойгу призвал сохранить темпы поставок в войска роботов и средств РЭБ

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Глава Минобороны Сергей Шойгу провел в министерстве совещание по реализации гособоронзаказа, сообщили в Минобороны.

"С учётом проведения специальной военной операции, в текущем году необходимо сохранить заданные темпы поставки в войска перспективного вооружения, включая роботизированные комплексы, средств информационного обеспечения и радиоэлектронной борьбы, а также, естественно, как это было всегда, материально-техническое обеспечение", - заявил Шойгу, слова которого приводят в министерстве.

По его словам, в данный момент продолжается "опережающая поставка вооружения и техники с применением кредитных средств".

"Приоритетами являются высокоточное оружие большой дальности, авиационная техника, а также поддержание боевой готовности стратегических ядерных сил", - отметил министр.

По его словам, гособоронзаказ выполняется "в плановом порядке"

"Несмотря на антироссийские санкции, сегодня уровень заключения государственных контрактов составляет 85%, в апреле мы завершим эту работу полностью", - добавил глава Минобороны.

Он также отметил, что министерство "полностью выполняет все социальные обязательства перед личным составом с учётом принятых решений по соответствующим индексациям".

"Кроме того, одобрены поправки в закон "О ветеранах", согласно которым участники специальной военной операции на Украине признаются ветеранами боевых действий. Поддержка также будет распространяться и на родственников этой категории военнослужащих", - добавил министр.