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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:46

В России за сутки с коронавирусом госпитализированы более 4,2 тыс. человек

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - В России за минувшие сутки были госпитализированы 4 275 человек с коронавирусом, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в субботу.

Количество госпитализаций за сутки увеличилось по сравнению с предшествующими сутками на 1,5%. Увеличение числа госпитализаций произошло в 37 субъектах РФ. Снижение - отмечено в 44 регионах, ситуация осталась без изменений в 4 субъектах РФ, уточнили в оперштабе.

По состоянию на 26 марта в РФ выявлено 24 072 новых случая COVID-19. По сравнению с прошлыми сутками число новых случаев COVID-19 снизилось на 1 310.

За минувшие сутки от коронавируса умерли 395 человек, накануне сообщалось о 398 умерших.

Выздоровели за сутки 60 933 человека, или на 1,5% меньше по сравнению с 25 марта.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 17 739 462 случая коронавирусной инфекции, 367 013 умерших и 16 606 691 выписанных.

Хроника 09 января 2020 года – 26 марта 2022 годаПандемия коронавируса
Коронавирус
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