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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:48

Курская АЭС отключила энергоблок №2 на плановый ремонт

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Курская АЭС вывела второй энергоблок в планово-предупредительный ремонт, сообщила пресс-служба атомной станции.

"25 марта 2022 года энергоблок №2 Курской АЭС выведен в планово-предупредительный текущий ремонт. Данный ремонт предусмотрен годовым графиком Концерна "Росэнергоатом" и рассчитан на 60 суток", - говорится в сообщении.

На энергоблоке планируется отремонтировать все главные циркуляционные насосы, трубопроводную арматуру, выполнить профилактические ремонты двух блочных турбогенераторов и другого оборудования. По результатам измерений предусмотрена замена некоторых технологических каналов, восстановление телескопических соединений трактов.

Также будут проведены модернизация оборудования, в частности, комплексной системы контроля, управления и защиты реактора, эксплуатационный контроль металла и сварных соединений, комплекс работ по управлению ресурсными характеристиками энергоблока.

В настоящее время на Курской АЭС в работе находятся энергоблоки №3, 4. Они работают на мощности, установленной диспетчерским графиком. Энергоблок № 1 находится в режиме эксплуатации без генерации.

Радиационный фон на Курской АЭС и в районе ее расположения находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, и не превышает естественных фоновых значений.

Курская АЭС

Более чем на 80% обеспечивает энергопотребление Курской, Орловской и Белгородской областей с населением 3,41 млн человек. На станции четыре энергоблока с канальными реакторами РБМК-1000 общей мощностью 4 ГВт. Они были подключены к единой энергетической системе страны в 1976, 1979, 1983 и 1985 годах соответственно. В 1994-2009 годах все действующие энергоблоки прошли глубокую техническую модернизацию.

Курская АЭС
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