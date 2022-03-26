Курская АЭС отключила энергоблок №2 на плановый ремонт
Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Курская АЭС вывела второй энергоблок в планово-предупредительный ремонт, сообщила пресс-служба атомной станции.
"25 марта 2022 года энергоблок №2 Курской АЭС выведен в планово-предупредительный текущий ремонт. Данный ремонт предусмотрен годовым графиком Концерна "Росэнергоатом" и рассчитан на 60 суток", - говорится в сообщении.
На энергоблоке планируется отремонтировать все главные циркуляционные насосы, трубопроводную арматуру, выполнить профилактические ремонты двух блочных турбогенераторов и другого оборудования. По результатам измерений предусмотрена замена некоторых технологических каналов, восстановление телескопических соединений трактов.
Также будут проведены модернизация оборудования, в частности, комплексной системы контроля, управления и защиты реактора, эксплуатационный контроль металла и сварных соединений, комплекс работ по управлению ресурсными характеристиками энергоблока.
В настоящее время на Курской АЭС в работе находятся энергоблоки №3, 4. Они работают на мощности, установленной диспетчерским графиком. Энергоблок № 1 находится в режиме эксплуатации без генерации.
Радиационный фон на Курской АЭС и в районе ее расположения находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, и не превышает естественных фоновых значений.
Курская АЭС
Более чем на 80% обеспечивает энергопотребление Курской, Орловской и Белгородской областей с населением 3,41 млн человек. На станции четыре энергоблока с канальными реакторами РБМК-1000 общей мощностью 4 ГВт. Они были подключены к единой энергетической системе страны в 1976, 1979, 1983 и 1985 годах соответственно. В 1994-2009 годах все действующие энергоблоки прошли глубокую техническую модернизацию.