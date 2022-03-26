Курская АЭС отключила энергоблок №2 на плановый ремонт

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Курская АЭС вывела второй энергоблок в планово-предупредительный ремонт, сообщила пресс-служба атомной станции.

"25 марта 2022 года энергоблок №2 Курской АЭС выведен в планово-предупредительный текущий ремонт. Данный ремонт предусмотрен годовым графиком Концерна "Росэнергоатом" и рассчитан на 60 суток", - говорится в сообщении.

На энергоблоке планируется отремонтировать все главные циркуляционные насосы, трубопроводную арматуру, выполнить профилактические ремонты двух блочных турбогенераторов и другого оборудования. По результатам измерений предусмотрена замена некоторых технологических каналов, восстановление телескопических соединений трактов.

Также будут проведены модернизация оборудования, в частности, комплексной системы контроля, управления и защиты реактора, эксплуатационный контроль металла и сварных соединений, комплекс работ по управлению ресурсными характеристиками энергоблока.

В настоящее время на Курской АЭС в работе находятся энергоблоки №3, 4. Они работают на мощности, установленной диспетчерским графиком. Энергоблок № 1 находится в режиме эксплуатации без генерации.

Радиационный фон на Курской АЭС и в районе ее расположения находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, и не превышает естественных фоновых значений.